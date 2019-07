Friedberg : Museum im Wittelsbacher Schloss Friedberg |

Dress up! – Feine Damen und edle Herren



Die rauschendsten Feste im Schloss feierte die Herzogin Christine von Lothringen. Entsprechend schick war bestimmt auch ihre Garderobe. Schlüpfe in diesem Workshop in die Rolle des Designer und entwerfe Dein eigenes Kleidungsstück – aus Papier!

Ab 12 Jahre, Material 3,00€



Anmeldung über das Ferienprogramm KIDS der Stadt Friedberg! www.unser-ferienprogramm.de