Faschingsparty der Sportfreunde Friedberg

Friedberg : Vereinsheim der Sportfreunde Friedberg |

Traditionell am Vorfaschingssamstag steigt wieder Friedbergs vermutlich geilste Faschingsparty - im Sportfreundeheim. Am 3. Februar geht's voll ab, wenn die Ostler "im hohen Norden", so das diesjährige Motto", feiern. Unser bewährtes DJ-Team heizt ordentlich ein, dass die Pole schmelzen. Und an Friedbergs coolster Bar kann es sein, dass euch ein Eisbär einen Drink 'on the rocks' spendiert. Schaut rein und feiert mit uns!



Eintritt: 8€, ermäßigt: 5€ - viel Spaß für wenig Geld!



Karten gibt's jeden Donnerstag ab 20:30 Uhr im Sportheim oder bei "Patchwork" in der Bauernbräustr. 4 in Friedberg