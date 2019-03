Faschingshochburg Rothenberg

Friedberg : AWO Seniorenheim am Rothenberg |

Jetzt ist sie schon wieder vorbei, die fünfte Jahreszeit.

Für die Senioren des AWO Seniorenheimes und dem Seniorenclub des AWO Ortsvereines waren es wieder unvergessliche närrische Tage. Gleich drei Faschingsbälle, mit drei Faschingsvereinen, fanden in unserem Haus statt. Der ORCC Friedberg, die Paartalia Aichach und Zell ohne See aus Griesbeckerzell traten für die Rothenberger und Friedberger Senioren auf. Diese Auftritte der Vereine sind immer unentgeltlich und eine schöne karitative Tradition. Vielen Dank für euren Einsatz liebe Aktiven und für diese tollen Tage. Viel zu tun hatten neben den Auftritten die Prinzenpaare, denn es mussten auch noch jede Menge Orden an verdiente Närrinnen und Narren für ihr persönliches Engagement, verliehen werden.