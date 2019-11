Entdeckerprogramm für Kinder: Urelefant und Co.

Friedberg : Museum im Wittelsbacher Schloss Friedberg |

Welche seltsamen Wesen bevölkerten Friedberg vor mehreren Millionen Jahren? Wie lebten die Menschen? Welche Werkzeuge benutzten sie und was hatten sie an? Experimentiere und erforsche das frühere Leben auf dieser Zeitreise in die Vergangenheit!

Ab 6 Jahre, 3,- €, Anmeldung erforderlich 0821/6002-681