Endlich – Marktsonntag! Das Plätzlefest knüpft wieder an das 2019 ins Leben gerufene Konzept der Themenmärkte an

Friedberg : Innenstadt |

Genau vor zwei Jahren wurde der letzte Marktsonntag von der Stadt Friedberg gemeinsam mit der Werbegemeinschaft Aktiv-Ring durchgeführt. Auch ohne Marktsonntag standen die in 2019 neu umgesetzten Themenmärkte im Rampenlicht der Bayerischen Staatsregierung und wurden mit dem bayerischen Stadtmarketing-Preis ausgezeichnet.



Mit diesem Prädikat und vielen neuen Highlights zum Thema Plätzle können die Besucher einen besonderen Sonntag in der Friedberger Altstadt verbringen. Speziell zum Markt wird eine enge Taktung der ÖPNV Busse allen Besuchern und Besucherinnen der Friedberger Stadtteile und darüber hinaus angeboten. Von Derching über Eurasburg bis Ried stehen an diesem Tag kostenlos die modernen Busse zur Verfügung. Zusätzlich wird erstmalig und versuchsweise eine weitere Linie von und nach Friedberg-West eingeführt. Weitere Infos unter www.einkaufen-in-friedberg.de



Freuen Sie sich auf das umfangreiche Plätzleangebot mit Test-Stationen unserer zahlreichen Bäcker-und Konditormeister. Viele süße, kleine Plätzlewichtel begegnen Ihnen während Ihres Bummels entlang der Markstände und durch die vielen inhabergeführten Einzelhandelsgeschäfte. Unsere jungen männlichen Besucher finden sicher vieles zum Bestaunen in der Bahnhofstraße sowie zum Ende des Marktes eine luftige Überraschung.

Am Sonntag 7. November sind alle Fieranten ab 10:00 Uhr für Sie bereit und ab 12:00 Uhr öffnen die Friedberger Einzelhändler ihre Eingangstüren und freuen sich auf Ihren Besuch.