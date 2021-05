Der Knolli backt’s jetzt auch in Friedberg Süd

Friedberg : Knollis Bäcker-Café |

Unter der Leitung von Johannes Knoll hat die Traditionsbäckerei Friedberger Landbrot im südlichen Stadtteil Friedbergs ein „Knolli's Bäcker-Café“ eröffnet. Für die Bewohner aus Friedberg Süd ist dieses Fachgeschäft seit seiner Eröffnung im April 2021 zum beliebten Anlaufpunkt für den täglichen Einkauf an geschmackvollen Backwaren geworden.



Knollis Vertrauenspunkte

Schon seit geraumer Zeit hatte die Bäckerei nach einer großen Ladenfläche in der Nähe von ihrer Produktionsstätte in Friedberg gesucht. In der Stefanstraße 6 in Friedberg-Süd kann jetzt die Bäckerei Knoll Friedberger Landbrot ihre knusprigen Brote, ofenfrische Brezen und Semmeln, duftende Hefegebäckteilchen und ihre berühmten Knolli-Krapfen zum Verkauf anbieten. Geplant ist auch die Einrichtung eines gemütlichen Cafès mit Außengastronomie. Mit dieser Einrichtung setzt die Bäckerei Knoll Friedberger Landbrot ihre seit 1905 bewährte Familientradition in vierter Generation mit hauseigenen Rezepturen fort.Aus dem Ladenbackofen verbreitet sich der verführerische Duft von frisch gebackenen Brezen und Semmeln. Leberkäse kalt und warm, Pizzaleberkäse, vegane und vegetarische Snacks, belegte Fladen und Brezen lassen sich auf der Sonnenterrase vor dem Laden genießen. Knollis Spezialitäten wie etwa die Wiener im Brezenteig, der „stramme Knolli“, der „Bäcker-Burger“ und die bekannten Schinken-Käse-Kipferl gibt es auch für alle Brotzeitholer, Lastwagenfahrer und Kaffegenießer. Eine leckere Auswahl an Frühstücks-Variationen gibt dem Start in den Tag den richtigen Kick. Der Cappuccino, der Latte Macchiato oder die heiße Schokolade werden frisch gemahlen zubereitet und serviert. „Für unsere Kunden wird jede Woche ein spezielles Warenangebot zusammen gestellt“, erfahren wir von Johannes Knoll. „Auf diese Weise können sich unsere Kundinnen und Kunden leichter durch unser großes Sortiment probieren.“Knollis Backwaren kommen alle aus der eigenen Backstube und werden in höchster Qualität aus allerbesten Rohstoffen täglich frisch gebacken. Knolli backt ohne künstliche Frischhaltemittel und ohne Geschmacksverstärker. Alle Teigrohlinge werden selbst in der eigenen Backstube hergestellt. Das Mehl für Knollis Backwaren kommt stets aus regionalen Mühlen in unmittelbarer Nähe. Das Getreide für Knollis Vollkornbackwaren wird in der Friedberger Bennomühle der Firma Ziegenaus gemahlen und geschrotet. Die heimische Landwirtschaft hat bei Knollis Einkäufen immer Priorität.Lange Teigruhezeiten machen Knollis Brot und Backwaren nach überlieferten Rezepturen noch saftiger und aromatischer. Knolli verzichtet auf fertige Backmischungen und gibt jederzeit Auskunft über alle Rezepturbestandteile des Angebots. Knolli beliefert seine Fachgeschäfte mehrmals täglich mit ofenfrischen Backwaren.„Wir sind Handwerker“, ist das Leitbild der Friedberger Traditionsbäckerei Knoll. „Unsere Produkte sind Einzelstücke. Wir verkaufen keine Uniformität, da wir sehr viel in Handarbeit herstellen und die Maschinen nur dort einsetzen, wo es die Hand nicht besser machen kann.“