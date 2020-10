Friedberg : FSeventfoto |

Die relativ geschmacksneutrale Zucchini wird in der modernen Küche gerne mit intensiv abgeschmecktem Hackfleisch kombiniert. In Sabinas Kochstudio entsteht ein bunter Zucchini-Auflauf mit herzhaften Zutaten.

• 4-8 dicke Kartoffeln, vorwiegend festkochend• 3 schlanke, grüne Bio-Zucchini• 6 längliche Roma-Tomaten• 500g Rinderhackfleisch• 1 Bund glatte Petersilie• 1 Bio-Zitrone• 1 dicke Zwiebel• 1 Ei• 100g mageren Bacon• Salz, Pfeffer, 1EL Chiliflocken, etwas gekörnte Brühe• 200ml Tomaten-Paprika-SuppeDie Kartoffeln kochen und mindestens 4 – 6 Stunden auskühlen lassen. Diese Zeit braucht die Kartoffel um wieder schnittfest zu werden. Die Petersilie waschen, in einem Handtuch gut trocken schütteln und fein wiegen. Die Bio-Zitrone waschen, abtrocknen und dünn abreiben. Es soll nur die „Farbe“ verwendet werden. Die Zwiebel schälen und fein in Würfel schneiden.Das Rinderhack mit Petersilie, Zitronenabrieb, Zwiebelwürfel und dem Ei in eine Schüssel geben. Salz, Pfeffer, Chiliflocken und etwas gekörnte Brühe darüber geben, gut mischen und kräftig abschmecken. Um den Geschmack richtig zu testen nimmt man eine kleine Menge vom Fleischteig ab und brät es wie ein Fleischpflanzl. Es soll fest und kräftig schmecken.Eine Bratreine einölen und mit dem Bacon auslegen.Die Kartoffeln pellen und in 1cm dicke Scheiben schneiden. Die Tomaten und die Zucchini genau so schneiden. Die Zucchini wird NICHT geschält.Eine Scheibe Zucchini mit einem Eßlöffel Hackmasse belegen, darauf eine Scheibe Kartoffel drücken und zuletzt eine Tomatescheibe darauf legen. Dieses Päckchen aufrecht in die Bratreine stellen. Diesen Vorgang wiederholen bis die Reine voll ist. Zuletzt mit der Tomatensuppe übergießen und bei 175C° 40 Minuten backen. Dazu reiche ich leicht angewärmtes, türkisches Fladenbrot.Keep on cooking !