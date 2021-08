Alpenverein Friedberg bestätigt seine Führung

Herausfordernde Jahre 2019 und 2020

In der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Friedberger Alpenvereins, die nach dem Corona-bedingten Ausfall im letzten Jahr wieder regulär in Präsenz abgehalten werden konnte, bestätigten die Mitglieder die bisherige Vorstandschaft mit Richard Mayr als erstem Vorsitzenden. Lediglich die Stelle des Jugendreferenten musste neu besetzt werden, weil Gerd Kunert nach langjähriger verantwortungsvoller Jugendarbeit nicht mehr dafür kandidierte.In seinem Rechenschaftsbericht blickte Richard Mayr auf herausfordernde Jahre 2019 und 2020 zurück: Im Sommer 2019 musste die Geschäftsstelle im alten Kinderheim geräumt und vorübergehend bis zur Fertigstellung der endgültigen Räumlichkeiten in angemietete Räume über der Bäckerei Scharold verlegt werden. Noch unbeschwert konnte im Oktober 2019 mit einem Konzert die 50-jährige Freundschaft mit dem Trientiner Bergsteigerchor gefeiert werden. Am Anfang des Jahres 2020 wurden noch die Kinderskikurse und die Skifahrt ins Val di Sole durchgeführt, bevor die Corona-Krise Ende März 2020 abrupt die allermeisten weiteren Unternehmungen für Sommer und Winter verhinderte. Trotz Corona konnten zwei wichtige Immobilienprojekte abgewickelt werden: Nach der Kündigung des Pachtvertrags für das Berghaus Rinnen durch die Eigentümer konnte schnell ein mindestens ebenbürtiges Unterkunftshaus in Vorderhornbach / Tirol gefunden und als Eigentum erworben werden. Als neue Geschäftsstelle erhielt der Verein von der Stadt Friedberg ein renoviertes Altstadthaus in der Schmiedgasse zur Nutzung als Vereinsheim. Richard Mayr bedankte sich bei der Stadt und dem anwesenden 2. Bürgermeister Richard Scharold für diese freundschaftliche Geste und das Vertrauen.In einem Grußwort zollte Scharold dem Alpenverein und seiner Führung Respekt und Anerkennung für das große Engagement. Der Zuschuss der Stadt Friedberg zum Kauf des Hauses in Vorderhornbach sei absolut gerechtfertigt. Bezüglich der neuen Geschäftsstelle räumte er ein, dass er selbst anfangs nicht geglaubt habe, dass das Altstadthaus ein für den Alpenverein geeignetes Vereinshaus sei. Hierin habe er aber seine Meinung gründlich geändert. Auch aus der Mitgliedschaft erhielt Richard Mayr ein herzliches Danke und großes Lob für seine überragende Leistung in den letzten beiden Geschäftsjahren, insbesondere in den Immobilienprojekten.Für langjähriges ehrenamtliches Engagement in Funktionsämtern wurden geehrt:Georg Bogdain (Wintertourenwart), Lia Wanzel (Verwaltung Berghaus Rinnen) und Gerd Kunert (Jugendrefernt).Die Wahlen zum Vorstand ergaben, jeweils ohne Gegenstimmen, folgende Ergebnisse:Erster Vorstand: Richard Mayr,Zweiter Vorstand: Andreas Ziegenaus,Kassenwart: Thomas Marko,Schriftführer: Egbert SchallmairBeisitzer: Tamara Schallmair und Bernhard MögeleJugendreferent: Marvin Müller