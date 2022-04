A-Capella-Benefizkonzert im Finstral Studio in Friedberg: Erlös geht an Friedberger Kirchen und unterstützt Chor „Greg is Back“

Endlich wird wieder gesungen – und das für einen guten Zweck! "A cappella XXL" heißt es amin einer ungewöhnlichen Location, dem Finstral Studio in Friedberg. Der imposante Bau verfügt, trotz seiner industriellen Bestimmung, über eine faszinierende Akustik. Verkehrsgünstig, direkt an der A8 in Derching gelegen, bietet der Veranstaltungsort genug Parkplätze.Bereits zum dritten Mal veranstaltet der Rotary Club Friedberg zusammen mit dem einzigartigen Chor "Greg is Back" ein Benefizkonzert. Diese Tradition wird nach einer coronabedingten Pause im vergangenen Jahr, der das Weihnachtskonzert zum Opfer fielen, fortsetzt.Der Rotary Club Friedberg will in diesem Jahr eine Hälfte des Erlöses des Konzerts der katholischen und evangelischen Kirche in Friedberg spenden. Diese unterstützen damit sowohl Hilfsbedürftige in Friedberg als auch Projekte in der Ukraine. Die andere Hälfte erhält "Greg is Back", da der Chor aufgrund der Pandemie viele Konzerttermine absagen musste.Der A-cappella-Chor, bestehend aus 32 Sängerinnen und Sängern, hat schon vor zwei Jahren in der Friedberger Kirche St. Jakob ein Benefizkonzert gegeben. Damals gingen die Einnahmen an bedürftige Menschen in der Region sowie die Ubuntu-Hilfe des Friedberger Zahnarztes Tobias Lutz."Greg is Back" ist kein gewöhnlicher Chor: fast alle Arrangements sind von Chorleiter Martin Seiler speziell für dieses Ensemble geschrieben. Dank eines Vokalperkussionisten (auch bekannt als Beatboxer) und einzelnen Mikrofonen für alle Sängerinnen und Sänger erinnern Sound und Stil eher an eine A-cappella-Gruppe. Damit ist die selbsternannte „Vocal Group XXL“ seit 2012 nicht nur regional sondern auch international erfolgreich unterwegs. In den vergangenen zehn Jahren hat sich das Augsburger Vokalensemble also bereits einen klingenden Namen ersungen.Karten gibt es im Vorverkauf unter: Hörmann Reisen oder an der Abendkasse.Tickets: 30 EuroKinder bis 12 Jahre: 15 Euro