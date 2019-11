20 Jahre Ehrenamt und 80ter Geburtstag

Friedberg : AWO Seniorenheim am Rothenberg |

Überraschung für unsere ehrenamtliche Senioren Gymnastik Tutorin

Vor 20 Jahren habe ich meine Tätigkeit im AWO Seniorenheim am Rothenberg begonnen, ein kleines Jubiläum für mich, aber nicht nur das. Im selben Jahr ging unsere liebe langjährige Kollegin Brigitte Kain in den wohlverdienten Ruhestand. Bis dahin war sie eine sehr engagierte und beliebte Mitarbeiterin im AWO Betreuungsteam des Seniorenheimes am Rothenberg. Anlässlich ihres 80ten Geburtstages hatten sich ihre ehemaligen Kolleginnen eine kleine Überraschung ausgedacht. Jeden Montag kommt sie seit 1999 zu uns ins Haus und leitet die Seniorengymnastik. Diesmal war aber alles anders, die Bewohner und Mitarbeiter erwarteten sie bereits. Keine gewohnte Gymnastikrunde, sondern eine kleine Geburtstagstafel mit den Bewohnern und Mitarbeitern des Hauses als Gratulanten. Liebe Brigitte, nochmals alles Gute zu deinem 80ten Geburtstag und dem 20 Jährigen ehrenamtlichen Engagement. Wir freuen uns auf viele weitere gemeinsame Jahre für unsere Bewohner und hoffen dass du weiterhin so rüstig bleibst.