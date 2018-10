Helfen rockt! (Infoabend Rotes Kreuz)

Friedberg : BRK-Geschäftsstelle Aichach Friedberg |

Es ist wieder soweit! Das Bayerische Rote Kreuz in Friedberg startet neu durch mit einer Jugendgruppe.

Von der Ausbildung zur qualifizierten Einsatzkraft auf Sanitätsdiensten, (wie zum Beispiel dem Open-Air-Konzert „Reggae in Wulf“) der Betreuung, Behandlung und Verpflegung von Betroffenen, über Ausflüge und Übungen mit Feuerwehren und den Rettungshunden, sowie Zeltlagern ist alles dabei!

Du bist zwischen 12 und 17 Jahre alt? Du möchtest Deine Talente mit einbringen oder sogar neue Seiten an dir kennen lernen? Dann bietet dir die Jugendgruppe des Bayerischen Roten Kreuz Friedberg vielseitige Bereiche, in den du dich verwirklichen und mitmachen kannst. Fühlst du dich angesprochen?

Dann komm am 5. Oktober 2018 um 18:00 Uhr zum Haupteingang des Roten Kreuzes in Friedberg! Hier erfährst du was wir machen. Wir freuen uns auf dich! Auch interessierte Eltern sind willkommen.

Bei Fragen einfach anrufen unter:  0821 2 60 76-0.