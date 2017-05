Floriansmesse der Feuerwehr Friedberg

feierte am 06.05.2017 zu Ehren Ihres Schutzpatron, dem Heiligen Florian eine Messe in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh. Angeführt von der Stadtkapelle Friedberg ging es vom Feuerwehrhaus los zur Floriansstele wo die Feuerwehr durch den Wallfahrtsdirektor Pater Geißler empfangen wurde. Dort mit anwesend waren der erste Bürgermeister Roland Eichmann, zweiter Bürgermeister Richard Scharold sowie der stellvertretende Landrat Manfred Losinger. Nach einem Gebet an der Stele pilgerte man zur Herrgottsruh und feierte dort die Heilige Messe. Ein gemeinsames Abendessen rundete diese „kleine Wallfahrt“ ab.