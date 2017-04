Friedberg : Wallfahrtskirche Herrgottsruh |

Die Freiwillige Feuerwehr Friedberg feiert am 06.05.2017 ihre Floriansmesse. Beginn ist um 17.00 Uhr an der Floriansstele vor dem Krankenhaus Friedberg in der Herrgottsruhstraße. Anschließend wird die heilige Messe in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh gefeiert. Hierzu ist die Bevölkerung herzlichst eingeladen.