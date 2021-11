Bewegung und Konzentration im Alter

Friedberg : AWO Seniorenheim am Rothenberg |

Motogeragogik ein Modell für Lebensfreude und Aktivität im Alter

Sie ist eine Möglichkeit um die Arbeit mit SeniorInnen, hochaltrigen wie dementen Menschen, zu bereichern, sie zu fördern, zu begleiten und zum Tun anzuregen. Oder um sie einfach nur zu unterstützen.Natürlich kennen die Mitarbeiter unseres Betreuungsteams den fachlichen Hintergrund und nutzen dieses Wissen in der täglichen Arbeit. Unsere Bewohner genießen die Abwechslung und die nun wieder möglichen Angebote entsprechend dem aktuellen Hygienekonzept. So lebte in Eigenregie die Gymnastikrunde wieder auf, angeleitet von unserer Bewohnerin Frau Förster. Wie in vielen Familien zu Hause auch, laufen bereits die Vorbereitungen auf die Advents- und Weihnachtszeit auch bei uns auf vollen Touren. Es wird gebacken, gebastelt, dekoriert und nach getaner Arbeit freuen sich die Senioren auf den Spielenachmittag mit den Damen des Besuchsdienstes der Pfarrei St. Jakob.Mit diesen Angeboten wird der ganze Mensch bewegt, körperliche, emotionale, soziale Fähigkeiten werden aktiviert und das kommt bei unseren Bewohnern gut an.