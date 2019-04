Die Landschaft an Saale und Unstrut ist mit den kalkhaltigen Böden ist sehr geeignet.Ich war am 1.4.19 zur "Kontrolle" wie es mit der Blüte steht. Der heftige und kalte Wind war zum Fortografieren nicht so günstig .Die Blütenbracht ist sehr zahlreich in der Umgebung von Zscheiplitz und Weischütz.,(Nüssenberg)Ein Ausflug sollte in Ihren Plänen liegen.