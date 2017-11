Wenn man sich mit dieser CR7-Salbe die Beine einreibt, kann man schon nach wenigen Tagen dribbeln wie Christiano Ronaldo, der erneute Weltfußballer des Jahres.in Diensten von Real Madrid.Da ich noch leichte Zweifel an der Wirksamkeit dieser Salbe habe, habe ich mir erst einmal eine kleine Packung schicken lassen. Nach der erste Anwendung verspüre ich zwar ein gewisses Kribbeln in den Beinen, kann aber noch nicht besser dribbeln als vorher.Mal sehen, was wird. Ich bleibe am Ball und hoffe darauf, schon bald ähnlich gut zu dribbeln wie Ronaldo ...