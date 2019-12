Spaltpilz HC Strache

Der Name steht zwar noch nicht fest, wobei "AFÖ" (Alternative Fakten Österreichs) eine denkbare Möglichkeit wäre. Die Nahe zur AfD könnte damit angedeutet werden, ebenso zu DT und seinen "alternativen Fakten".Auf jeden Fall will sich HC Strache damit an der FPÖ rächen, die ihn jetzt ausgeschlossen hat wegen der Ibiza-Affäre und seines parteischädigenden Verhaltens danach.Es bleibt abzuwarten, ob ess in Deutschland dem "Flügel" unter Björn Höcke gelingen wird, sich innerhalb der AfD durchzusetzen, um sie noch weiter rechts zu positionieren. Oder wird sich der "Flügel" von der Mutterpartei abspalten, falls die Mehrheit der Partei ihm die Gefolgschaft verweigert.Vegessen wir nicht dass der Altvordere Gauland die AfD mehr zur politischen Mitte hin bewegen will in der Hoffnung, eines Tages mit der CDU ein Bündnis eingehen zu können. Doch die "Flügellosigkeit" könnte die Rechtsaußenpartei politisch eher schwächen als stärken ...