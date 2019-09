Sebastian Kurz soll es wieder richten

Die FPÖ hat schon abgewunken, weil sie von den Wählern selbst verschuldet abgestraft worden ist. Die wiedererstarkten Grünen böten sich an, doch Kurz will lieber eine Koalition rechts der Mitte. Die liberale Partei (NEOS) ist zu klein, um mitzuregieren, es sei denn, er findet noch eine dritte Kraft. Die schwächelnden Sozialdemokraten böten sich sogar für eine Zweierkoaalition an, doch die werden sich nach ihrer Wahlniederlage erst wieder neu erfinden müssen.Mir scheint, Kurz wäre eine zweite Auflage der schwarz-blauen Koalition am liebsten, um die erfolgreiche Arbeit vor der Ibiza-Affäre fortzusetzen. Die Macht dazu hätte er jetzt, den unliebsamen Hitzkopf Kickl vom Innenministerium fernzuhalten. Und Strache? Der arbeitet zwar an seine Rückkehr, doch die FPÖ selbst will diesen selbstherrlichen Typen nicht mehr in ihren Reihen haben.Warten wir's ab, was wird. Fest steht, dass Kurz noch Ende dieser Woche den Auftrag zur Regierungsbildung bekommt und mit wem er schließlich nach der Angelobung vor die Presse tritt ...