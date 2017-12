Sachsen macht den Anfang

und

Jetzt folgt auf das Like-Symbol gleich das Hitlergruß-Symbol. Von nun an können Nazi-Anhänger den Hitler-Gruß wählen, entweder gleich am Textanfang oder am Textende. Oder am Anfangam Ende eines Textes.Ich kann mir vorstellen, dass eingefleischte Neonazis diesen Hitlergruß gleich in ihren Briefkopf einarbeiten werden, um es ja nicht zu vergessen.Gut möglich, dass Facebook auch bald in anderen Bundesländern ein solches Symbol in ihrer Auswahlliste anbieten wird, wenn sich genügend User dafür einsetzen.Jetzt muss nur noch der Verfassungsschutz mitspielen ...(Quelle: Postillon)