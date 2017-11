Ja, aber nur ohne Merkel

Was aber wäre, wenn Neuwahlen keine großen Neuerungen bringen würden? Dann hätten wir wieder ähnliche Probleme bei der Regierungs-bildung wie jetzt.Ohne Neuwahlen käme es zu einer Minderheits-regierung, die aber viele Politiker nicht so richtig wollen, weil die zu instabil sei, um in Europa verlässlich zu sein.Nun hören wir, dass auch die AfD bereit wäre, eine Minderheitsregierung mitzutragen, allerdings ohne Merkel, denn die habe ja in der Flüchtlingskrise total versagt.Doch wer in der Union hat das nötige Format, Angela Merkel nachzufolgen? Und wäre der dann bereit, auch mit den gelegentlichen Stimmen der Rechtsaußen zu regieren?Bleiben also doch nur Neuwahlen? Oder gibt doch wieder ein neue alte Koalition aus Union und SPD? Ja, aber wieder mit Martin Schulz vorneweg? Ich glaube kaum ...