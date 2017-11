Idealbesetzung auf politischer Ebene gesucht

Ehe man dazu übergeht, sollte man sich auf einen Personenkreis festlegen. Für mich gehören 6 Personen dazu: Kasper, Seppl, Polizist, König, Großmutter, Hexe, Krokodil oder Wolf.Ganz klar, wer die Rolle der Großmutter spielt. Natürlich Angela Merkel, unsere "Mutti".Wäre Norbert Blüm noch da, wäre er für mich der geborene Kasper. Dann eben Gregor Gysi. Den Seppl an seiner Seite suche ich noch.Den Polizisten könnte Heiner Geißler spielen, doch der lebt ja leider nicht mehr. Dann eben unser noch amtierender Innenminister. Oder Frau von der Leyen in einer "Hosenrolle".Als König käme für mich der kommende BT-Präsident Schäuble infrage. Der wacht über allem und verfügt über genügend Altersweisheit.Die Besetzung der bösen Hexe ist auch nicht ganz leicht. Björn Höcke wäre für mich eine Idealbesetzung, falls er einmal in der AfD nachrücken sollte. Dann aber als Teufel. Zwischenzeitlich müsste ein anderer AfDler in diese undankbare Rolle als Hexe oder Teufel schlüpfen.Bliebe noch das Krokodil bzw. der Wolf. Vom Aussehen her würde ich Martin Schulz gerne in dieser Rolle sehen, denn der hat mittlerweile seine Zähne entdeckt, mit denen er alles niederreißen will, was sich ihm auf dem Weg nach oben entgegenstellt.Mir fehlt also nur noch ein geeigneter Seppl. Vielleicht fällt Ihnen ja noch einer ein ...