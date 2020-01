Ein nochmaliger Ämtertausch mit Medwedew soll es nicht werden, das ist so gut wie sicher. Vielmehr soll die Verfassung so geändert werden, dass ein Gremium geschaffen wird, das alle Macht in den Händen hält, mit ihm als Vorsitzenden natürlich.Ob er das neue Amt auch auf Lebenszeit erhält, ist noch offen. Welchen Titel er dann trägt, darf auch nur gemutmaßt werden. Ich fände "Zar" recht passend ....