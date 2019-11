Das Bild vom "hässlichen Deutschen"

Es ist nicht das erste Mal, dass uns Deutschen im Sport solcher Hass entgegen schlägt, besonders im Fußball gegen holländische Mannschaften. Ich erinnere an ein deutsch-holländisches Länderspiel, als Frank Rijkaard Rudi Völler von hinten in die Haare rotzte oder Ronald Koeman sich nach Spielende das Trikot von Olaf Thon durch den Schritt zog. Auch im Motorsport setzten sich diese Animositäten zwischen Vettel (GER) und Verstappen (NED) fort.Mir scheint, wir Deutsche können machen, was wir wollen, wir bleiben "hässlich" besonders in holländischen Köpfen..Oder ist es unsere arrogante Art, wenn wird als Touristen im Ausland auftreten? Oder ist es unsere als mlitärisch empfunde Art zu sprechen?Ich weiß es nicht ...