Was dem Deutschen ist die Wiener ...

Wer in Salzburg eine Currywurst haben will, wird so schnell keine finden. Im benachbarten Freilassing aber kriegt er sie leicht mit Pommes oder Brötchen.Der "Würstlstand" ist in Österreich immer ein beliebter Ort, um bei einer "Burenwurst" oder einer "Käsekrainer" sich eine Zwischenmalzeit einzuverleiben. Um den Genuss noch zu steigern, kann man sein "Würschterl" noch mit einem Senf und/oder einem Kren garnieren lassenIch bevorzuge gerne "eine Frankfurter mit an Siaß'n", wenn mir mal nicht wieder der Sinn nach einer "Currywurst mit Pommes" steht oder nach einer deftigen "Bosna" ...