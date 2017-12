Im Zauber alter Porzellankopfpuppen

Auf einer Info-Tafel zum Puppenparadies schreibt die Geschäftsinhaberin: "Unser Anliegen ist es vor allem, den Zauber der alten Porzellankopfpuppen aus der Zeit der Jahrhundertwende in einer ihnen angepassten Umgebung zu zeigen. Es handelt sich bei den gezeigten Exemplaren vorwiegend um Deutsche Charakterpuppen. [...] Für unsere Szenen, die den Jahreszeiten angepasst sind und etwa 3-4 mal jährlich gewechselt werden, stellen wir die Puppen nach ihrem Typ, ihrer Größe und ihre Kleidung zusammen – aber niemals nach dem Sammelwert." (Lydia Gehmacher)Jetzt zur Weihnachtszeit fühlt man sich gleich wieder zurückversetzt in die längst vergangene Kindheit. Besonders die Herzen älterer Damen müssen beim Rundgang höher schlagen. Solche Puppen hätten sie auch gerne gehabt und mit ihnen gespielt! Oder gerne eine der vielen reich ausgestatteten Puppenküchen.Männer werden sich von diesem Puppenpardies nicht so angezogen fühlen. Ihnen wären sicherlich alte Eisenbahnen oder Oldtimer hinter den Schaufensterscheiben lieber. Deswegen war ich auch der einzige Mann, der sich dort länger aufhielt und fotografierte ...