Einem Bildhauer bei der Arbeit zugeschaut

Man kann auch schon auf dem Weg dorthin in Adventstimmung geraten, wenn man durch die festlich geschmückte Getreidegasse schlendert oder eine langsame Runde um den kleinen Adventmarkt beim Sternbräu dreht.Da ist das Gedränge nicht so groß und man hat mehr Zeit zum Stehenbleiben und Schauen. Wie ich zum Beispiel, als ich im Schaufenster eines Geschäftsraumes einen Bildhauer sah, der gerade eine Krampusmaske bearbeitete.Rundherum befanden sich schon einige fertige Masken, eine grausliger als die andere. Besonders auffällig die Maske des nordkoreanischen Machthabers. Ich würde zu gerne wissen, wer diese Maske in Auftrag gegeben hat. Kim Jong-un selber?