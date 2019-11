Bei mir gilt das Prinzip "vom Nahen zum Fernen". Alles, was ich ständig brauche, liegt in Griffweite.Das Notebook ist leider nicht mit im Bild.Alles weniger Wichtige ist hinter oder neben mir. In der Wohnungsmitte ist dann das Telefon, zu dem meine Gattin oder ich spurten müssen, wenn es denn mal klingelt.Ein eigenes Arbeitszimmer wäre natürlich schön, aber bei einer Zweizimmerwohnung mit Balkon geht sich das natürlich nicht mehr aus ...