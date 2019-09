Verkabelt im Schlaflabor ...

Gegen 20.30 wurde ich verkabelt, um meinen Schlaf aufzeichnen zu können. Das Oberteil vom Schlafanzug konnte ich anlassen, da die Kontrollgeräte auch so ordentliche Messergebnisse liefern.Die Nacht war ruhig. Um 6 Uhr wurde ich wieder geweckt und entkabelt Gegen 7 Uhr rief mich mich dann der Arzt ,zur Besprechung zu sich. Was ich geahnt hatte, war schnell klar. Ich brauche nachts eine Atemmaske, weil mein Blutdruck infolge von Atemaussetzern nachts zu hoch ist und ich nicht zur Ruhe komme.Heute Abend dann wieder das gleiche Programm, allerdings mit Maske. Kann sein, dass ich dann nicht mehr ganz so ansehnlich wie gestern Abend. Ein 2. Selfie ist daher fraglich ...