Tanzen hilft ...

Tanzen kann nämlich helfen, wieder zueinander zu finden. Sie bitten Ihre Gattin zum Tanz und nehmen sie zärtlich in die Arme. Dann über-nehmen Sie galant die Führung und steuern sie sicher über das Parkett.Ihre Blicke begegnen sich und Sie merken, wie Ihr Körper wieder langsam entspannt. Sie möchten etwas Charmantes sagen, doch Ihre Gattn schließt schnell Ihre Lippen mit einem sanften Fingerdruck.Und dann Tango, Ihr Lieblingstanz, weil er so erotisch ist. Ihre Gattin ist ganz hin und weg und macht jede Bewegung mit. Und dann der Wiegeschritt! Kein Gaucho kann ihn besser tanzen als Sie!Zum Schluss dann noch Damenwahl! Klar, dass Sie nicht ange warten müssen, weil Ihre Herzdame noch vor Ihnen steht und sie mit den Augen auffordert.Froh gestimmt treten Sie den Heimweg an. Im Stillen hoffen Sie, dass die gute Laune noch lange anhält, zumindest den kommenden Abend überdauert ...