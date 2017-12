So sein wie Putin

Eine Ursache könnte sein, dass Martin Schulz wegen seines Äußeren nicht sonderlich sympathisch wirkt. Da mag er noch so viele gute Argumente vorbringen, mit seiner äußeren Erscheinung wird er nur schwer bei Wählern punkten können, v. a. bei Wählerinnen nicht.Ganz anders Russlands Wladimir Putin. Seine Markenzeichen sind seine Sonnenbrille und sein freier Oberkörper, wenn er in heimischem Gewässer vom Boot aus seine Angel schwingt und dicke Fische fängt. Oder im fernen Sibirien furchtlos Schneeleoparden auflauert und erlegt. Das hat was, das zeigt Männlichkeit pur!Hätte Martin Schulz auch etwas mehr Machohaftes an sich, er könnte sicherlich heute der Merkel mehr Konkurrenz machen, zumal die momentan arg schwächelt. Martin Schulz mit wehenden Haaren unterwegs im Spreewald auf der Jagd nach Schwarzwild, das käme gut an und würde sogar Putin neidisch machen.Ich nehme aber an, dass Martin Schulz auch 2018 nicht aus seiner Haut heraus kann und weiterhin der wenig charismatische Parteiführer sein wird ...