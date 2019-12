Obwohl ich die Diskussion im Raum Hannover über Jogginghosen in der Schule nicht weiter verfolgt habe, bin ich der Auffassung, dass solche "Schlabberhosen" an einer Schule nichts verloren haben, weil sie einen Freizeitlook darstellen und nicht da hingehören, wo ernsthaft gelernt wird. Alles zu seiner Zeit und an den passenden Ort!Ebenso we Miniröcke. Doch dafür ist hier kein Platz, weil die ja nicht schlabbern ...