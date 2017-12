Mehr Schayn als Sayn

Man muss nur wissen wie. Solch einen schillernden Adelstitel kann man sich nämlich auch kaufen, ohne ein Tröpfchen blaues Blut in seinen Adern zu haben. Und so wird aus einem gewöhnlichen schnell ein klingender Familenname.Hätte ich das nötige Kleingeld für solch ein dubioses Geschäft, würde ich mich nicht groß scheuen, aus "Axel aus Salzburg" ein "Alex von Salzburg" oder gleich ein "Alexander Edler vom Saalachspitz" zu machen.Und einer Randpartei wie der AfD würde ich mich anschließen. Da müsste ich mir nur eine andere Gesinnung zulegen, eine robustere Sprache und das immer noch gängige Vokabular dunkler deutscher Geschichte.Wäre doch gelacht, wenn ich es auch nicht so weit nach oben brächte wie andere dubiose Gestalten am rechten Rand! Wahrscheinlich müsste ich aber auch noch weiblich sein ...