Doris und Gerd

Doris, so wird berichtet, halte sehr viel von Gerds jahrelangem Freund Wladimir. Sicherlich aus gutem Grund, nehme ich an, ohne mich an Einzelheiten erinnern zu können.Auf der anderen Seite halte sie sehr wenig von Angela, unser noch amtierenden BK. Auch verständlich, wenn man nach wie vor der SPD anhängt.Jetzt frage ich mich, warum Doris das tut. Hängt sie vielleicht noch mit einem Zipfel ihrer Seele an dem Altkanzler? Ist sie am Ende etwa eifersüchtig auf die mandeläugige Kim, Gerds neue Flamme?Ich kenne leider das norddeutsche Gemüt zu wenig, um mir einen Reim darauf zu machen. Dazu muss man wohl selber im Norden Deutschlands aufgewachsen sein ...