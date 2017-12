Deutschland unter Putin

Deutschland bekommt nämlich keine eigene Regierung mehr zustande, weil Merkel ins Trudeln geraten ist. Europa schwächelt, weil Deutschland als Führungskraft fehlt. Militärisch gesehen können wir auch nicht viel ausrichten,weil uns die Schlagkraft fehlt. Und die Amerikaner machen sich als unsere Schutzmacht auch immer kleiner.Putin im Kreml und Schröder als sein Vertrauter wieder in Berlin, die Roten als Putinfreunde wieder an der Macht und der Bundestag als zustimmendes Organ wie die Duma. Russland als unsere neue Schutzmacht, das wäre doch mal was! Russisch als 1. Fremdsprache statt Englisch werden wir schon verkraften.Warum zögern wir also noch und betreiben weiterhn diese umständliche Demokratie? Wir sollten Mut haben und uns Putin anvertrauen. Clever wie der ist, könnte er auch für uns segensreich sein ...