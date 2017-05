Burschenschaften

Ich erinnere mich noch gut an meine Studentenzeit in Marburg, als zum traditionellen Maisingen kurz vor Mitternacht Chorstudenten in vollem Wichs aufmarschierten und Punkt 24 Uhr - mit dem letzten Hahnenschrei - das Mailied anstimmten. Schön klang es nie, weil sich die Sangesbrüder wahrscheinlich bei reichlich Bier in ihren Verbindungshäusern am Rotenberg warmgesungen hatten.Ganz reibungslos ging dieses Maisingen nie ganz vonstatten, denn es waren auch Störenfriede unter den Anwesenden, v. a. linksgerichtete Studenten, die ihren Spaß daran hatten, den Chorstudenten beim Aufmarsch die Kerzen auszublasen und ihnen Schmähungen zuzurufen. Dabei kam es auch wiederholt zu Rangeleien, zu mehr aber auch nicht, wenn ich mich recht erinnere.Warum die Burschenschaftler in keinem guten Ruf standen, kann ich nicht genau sagen. Vielleicht galten sie vielen Bürgern als eine eingeschworene und rechtsgesinnte Gesellschaft, trink- und sangesfreudig. Und furchtlos waren sie auch, denn sie schlugen "Mensuren", um sich den einen oder anderen "Schmiss" im Gesicht abzuholen.Auch ich stand einmal kurz davor, mich einer schlagenden Verbindung anzuschließen. Doch letztlich entschied ich mich dagegen, denn ich hielt mich nicht für trinkfest genug. Kann auch sein, ich wollte mein Gesicht nicht auf Ewigkeit verunstalten lassen ...