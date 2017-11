Tod in der Suppenküche

Doch der Koch ertappte den diebischen Mops und schlug mehrmals mit einem schweren Suppenlöffel auf ihn ein. Der Mops sank blutüberströmt zu Boden und hauchte auch gleich sein Leben aus.Die Todesnachricht verbreitete sich rasch unter den restlichen Möpsen. Sie strömten herbei und trugen den Leichnam heimlich fort. Auf einem nahen Hundefriedhof hoben sie ein Grab aus und bestatteten unter Tränen ihren toten Bruder.Zum Schluss setzten sie dem Verstorbenen einen Grabstein, auf dem geschrieben stand: "Ein Mops kam in die Küche ...In diesem Zusammenhang ein paar Fragen1. Seit wann fressen Möpse Eier?2. Warum musste der Koch auch gleich so fest zuschlagen?3. Warum hat der Koch nicht die Polizei eingeschaltet?4. Wenn der Koch ein Chinese war, war der Mops sicherlich eine Bereicherung für seinen Suppentopf. Dann wäre es Mord gewesen und der Koch bestimmt ein Wiederholungstäter.5. Schreibt man "Tot" oder "Tod" in der Überschrift?