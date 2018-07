Wie der Singener Tafelgarten nach Nordkamerun kam

Von der Heider-Kober-Stiftung wurde ein Brunnen in der Nähe der Vorschule finanziert, mit dem neben dem Trinkwasserbedarf der Vorschule v.a. die Bewässerung der Gärten im doch recht regenarmen Norden von Kamerun sichergestellt werden soll; eine Grundvor­aussetzung für nachhaltige Gartenarbeit. Für die erste Ernte ist also alles bereit. Mit ihr soll primär die Grundversorgung der Vor­schulkinder sichergestellt werden. Aber na­türlich profitieren auch die ausschließlich weiblichen Genossenschaftsmitglieder von den Ernteerträgen. Im nächsten Projektab­schnitt wird, so Fred-Eric Essam von ident.­africa e.V., eine Verzahnung mit dem Schul­unterricht erfolgen, um so mit den Kindern praktisch im Schulgarten arbeiten zu kön­nen. Weitere Themen sind hier die gesunde Ernährung und Aspekte der Nachhaltigkeit. Dafür wurden be­reits Gartenfachkräfte eingestellt, die sowohl die Genossenschaft als auch die Vor­schule fach­lich unterstützen soll. Und auch die Rektorin der Vorschule ist von dem Erfolg des Projekts mehr als überzeugt: „Da ist was ganz tolles in Bewegung!“ Weitere Infos finden Sie unter www.heiko-stiftung.de