"Klaus graust's ... vor Massentierhaltung und multiresistenten Keimen!" bei der ÖDP in Freiburg

Freiburg im Breisgau : Bürgerhaus Zähringen |

Multiresistente Keime? – Das bringt uns um! In der Massentierhaltung werden Antibiotika eingesetzt. Damit werden immer gefährlichere Keime gezüchtet und immer mehr Antibiotika zur Rettung von Menschenleben wirkungslos. Der Europaabgeordnete der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) Prof. Dr. Klaus Buchner will hier aufklären und hat die Aktion "Klaus graust`s" in Leben gerufen.



Simone Lettenmayer, parlamentarische Assistentin bei Prof. Buchner, wird diese Aktion vorstellen und weiter in das Thema einführen.



Die Veranstaltung findet am 5. Oktober 2018 ab 19:30 Uhr im



Bürgerhaus Zähringen

Lameystr. 2

79108 Freiburg



statt.



Die Verantaltung ist kostenfrei. Mitglieder und Interessenten sind herzlich willkommen!