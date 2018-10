Freiburger Bürgerbegehren "Rettet Dietenbach" nimmt die erste Hürde

Am 26. Oktober übergaben die Vertrauensleute die Unterschriften an den neuen Freiburger Oberbürgermeister Martin Horn. Wann der Bürgerentscheid kommt ist noch offen. Wichtig ist jetzt, dass von allen Beteiligten zum Einen eine faire Diskussion zum Dietenbach geführt wird und andererseits v.a. im Interesse vieler Wohnungssuchenden aktiv nach Alternativen zu dem Flächenfraßprojekt Dietenbach in dem Bereich umweltverträgliche städische Innenentwicklung gesucht wird. Denn eines ist bereits sicher: Egal wie der Bürgerentscheid ausgehen wird, durch die Forcierung einer städischen Innenentwicklung stünde Wohnraum viel schneller und günstiger zur Verfügung als mit diesem ökologisch unsinnigen Mega-Milliarden-Projekt Dietenbach.Weitere Infos zu der Inititiative Rettet Dietenbach sind unter www.rettet-dietenbach.de zu finden.