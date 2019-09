Sea You Festival 2020: Alle wichtigen Infos in der Übersicht

Sea You there heißt es 2020 wieder! Das Sea You Festival findet wieder statt. Nachdem dieses Jahr ein weiterer Erfolg für die Veranstalter war, geht es 2020 weiter. Zahlreiche DJs kommen wieder, um ihre Technomusik für die vielen Besucher aufzulegen.

Sea You Festival

Sea You Beach Republic 2020

Dieses Festival , welches sich auf Techno Musik fokussiert, ist nicht wie andere Festivals. Der Grund dafür ist die Bühne, die auf dem See aufgebaut wurde. Im Jahre 2002 wurde es von der Firma Endless Event das erste mal veranstaltet. Über die Jahre hat das Event einen neuen Veranstalter bekommen und die Besucherzahlen stiegen von ein paar Tausend auf circa 40.000 Leuten. Jährlich versammeln sich alle, die teilnehmen, am Tunisee in Breisgau, in der Stadt Freiburg. Techno und House Musik ist hier angesagt, für welche mehrere DJs, auf sieben Bühnen verteilt sorgen. Das Event ist 2 Tage lang und bietet Campingplätze oder ein Hotel zum Übernachten. Also kann man sich ein bisschen ausruhen und Kraft sammeln, um für den nächsten Tag wieder fit zum Feiern zu sein.Nachdem letztes Jahr um die 40.000 Menschen auf dem Festival anwesend waren und diese Zahl jährlich steigt, rechnet man in 2020 mit mehr. Zu recht, denn das Sea You Festival bietet neben der Musik noch Freizeitaktivitäten wie Wasserskifahren. Für Leute die sich ausruhen wollen, bieten die Relaxing Islands auf dem See genügend Ruhe. Das lässt sich jedoch nur am 18.07. bis zum 19.07 sagen, denn da beginnt das Festival offiziell. Das Line-Up für Sea You 2020 wurde noch nicht bekannt gegeben. Auf der Offiziellen Website vom Sea You Festival kann man aber schon Karten kaufen. Dort werden verschiedene Ticket Pakete zum Verkauf angeboten, wie zum Beispiel VIP- oder Ein-Tages-Tickets. Man sollte sich trotzdem schnell entscheiden, da sehr viele Karten schon verkauft wurden. Wer aber ein Fan von Techno oder House Musik ist, muss nicht lange nachdenken, da es ein Muss für Fans dieser Musikrichtung ist.