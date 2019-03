Freiburg im Breisgau : Sea You Festival |

Am 13. und 14. Juli findet in Freiburg am Tunisee das Sea You Festival 2019 statt. Der Ticketverkauf für das begehrte House- und Techno-Festival läuft auf Hochtouren. Doch was macht dieses Festival so beliebt? 

Bekannte DJ's und endlose Nächte!



Das Sea You Festival hat seinen Namen nicht von irgendwo. Durch seine einladende Lage direkt am Tunisee kann man bei diesem speziellen Festival noch viel mehr erleben als die Musik Gigs. Vor allem im Juli, zu welcher Zeit es stattfindet, ist der See perfekt um sich zwischendurch mit einem kleinen Bad abzukühlen oder einfach auf seiner Wassermatte die frühen Sommer-Sonnenstrahlen zu genießen. Aber was bietet das Festival noch?Das Line Up für das Sea You Festival 2019 steht fest und besteht aus vielen Techno und Tech House-DJ’s. Unter ihnen befinden sich auch ein paar allseits bekannte wie Alle Farben und Lost Frequencies. Doch nach den Musikvorstellungen welche Samstags von 11 Uhr bis 24 Uhr und Sonntags von ebenfalls 11 Uhr bis 22.30 Uhr stattfinden ist es noch lange nicht vorbei, dann danach findet die Aftershowparty im Hans-Bunte-Areal in Freiburg statt. Es wird bestimmt ein unvergessliches Erlebnis werden!