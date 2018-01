Mutter verkauft ihren Neun- jährigen Sohn zum sexuellen Missbrauch, Polizei sprengt Pädophilenring

Sie ist die leibliche Mutter eines 9-jährigen Jungen den sie seit 2015 an fremde Männer vermittelt hat, Der 37-jährige einschlägig Vorbestrafte Lebensgefährte wurde wie die Mutter des Kindes bereits 5 Tage nach dem ersten Hinweis festgenommen.Unter den weiteren festgenommen Männern ist auch ein 48-jähriger deutscher Soldat, ein 37 Jahre alter Schweizer und ein 32 Jahre alter Spanier, die in Ihrem Heimatländern festgenommen wurden und bereits nach Deutschland überstellt sind, sowie ein 40 Jahre alter Freiburger der Polizei Bekannt ist.Ein annonymer Hinweisgeber informierte die Polizei, da es sich um schwersten Kindesmissbrauch handelte, Anfang September 2017 nahm die Polizei in Freiburg sowie das Landeskriminalamt (LKA) von Baden-Württemberg die Ermittlungen auf.Laut Staatsanwaltschaft Freiburg soll die Mutter und er Lebenspartner ihren Sohn gegen Entgeld der Vergewaltigung in meheren Fällen zur Verfügung gestellt haben. Der Jungen stand durch die Beschuldigten unter Gewalt.Am 08. Oktober 2017 ging ein weiterer Mann den Fahndern ins Netz. Ein 43-jähriger aus Schleswig-Holstein stammender Mann reiste extra nach Karlsruhe um sich des Körpers des Jungen zu bemächtigen. Dieser Mann hatte zuvor von Kindesmissbrauch mit Tötungsfantasien gesprochen. Bei der Festnahme wurden Fesselutensilien in seinem mitgeführten Rucksack gefunden.Bei den weiteren Ermittlungen stießen die Ermittler außerdem auf den sexuellen Missbrauch eines Mädchens. Unter dringendem Tatverdacht steht hier der leibliche Vater des Kindes.Dieser wurde bereits Ende November 2017 festgenommen.Der Junge ist bereits seit 2017 ist Fremdobhut.dpa/gb