1. Mai (Regen-) Frühlingsfest beim Schützenverein „GUT SCHUSS“

Trotz aller Hoffnung meinte es das Wetter dieses Jahr nicht gut mit uns. Am frühen Morgen, bei den letzten Vorbereitungen sah es noch recht gut aus. Aber ab 10 Uhr setzte leider Dauerregen ein, der bis zum Abend anhielt. Unser Vorhaben, dieses Jahr eine Hüpfburg für die Kinder aufzustellen, fiel leider auch ins Wasser. Aber wir werden auch nächstes Jahr wieder eine für die Kinder bestellen. Den Eschersheimer Böllerschützen machte der Regen nichts aus. Sie zogen Ihr Programm unbeirrt durch und lockten doch den einen oder anderen Besucher in den Regen, um das Schauspiel aus nächster Nähe zu beobachten. Richtig voll wurde es unterdessen auf dem Schießstand. Teilweise standen dort 10-15 interessierte Personen auf einmal und hofften auf ein Gespräch oder eine praktische Unterweisung an unserem Sportgerät.Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Besuchern aus Nieder Eschbach, der Umgebung, allen Stammgästen und den Kerbeburschen recht herzlich bedanken, die uns trotzdem besuchten und damit ihre Treue dem Schützenverein gegenüber gezeigt haben. Ebenfalls einen herzlichen Dank an alle Helfer, Kuchenbäcker aus dem Verein und unseren Eschbacher Spendern, die wieder für ein Kuchenbuffet von 31 Torten und Kuchen gesorgt haben. Wir waren, was den Kuchen angeht, am Abend bis auf das letzte Stück ausverkauft. Bedanken möchten wir uns außerdem bei unseren drei Jugendlichen Paula, Ron und Tim die uns den ganzen Tag tatkräftig unterstützt haben.Es war trotz des Regens wieder eine tolle Veranstaltung. Es hat riesig Spaß gemacht und wir freuen uns, Sie nächstes Jahr, hoffentlich bei besserem Wetter, wieder begrüßen zu dürfen.