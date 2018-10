Weihnachtsmarkt 2018: Hessen hat tolle MÃ¤rkte zu bieten

Ihr kommt aus Hessen und wollt die schönsten Weihnachtsmärkte besuchen? Warum sich ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt definitiv lohnt, lest ihr hier!

Überblick: Weihnachtsmarkt in Hessen

Frankfurt:

Weihnachtsmarkt in Frankfurt (Main)

Weihnachtsmarkt in Frankfurt Zeilsheim

Fulda:

Kassel:

Wiesbaden:

Kasteler Adventsdorf in Mainz-Kastel

Sternschnuppenmarkt in Wiesbaden

Auch in Hessen wird sich schon rechtzeitig auf Weihnachten eingestimmt. Egal ob in Frankfurt, Fulda, Wiesbaden oder Kassel. Überall können wir mit schönen Weihnachtsmärkten rechnen. Wer also einen Weihnachtsmarkt besuchen möchte, der sollte unbedingt mal in den hessischen Städten vorbeischauen. Gerade der Markt der Landeshauptstadt soll ein Besuch wert sein.Habt ihr also Lust auf einen Weihnachtsmarkt in Hessen vorbeizuschauen? Dann findet ihr hier alle wichtigen Informationen. Wann und wo die Märkte stattfinden, habe ich in einer kleinen Übersicht zusammengestellt. Verabschiedet euch vom Sommer und stimmt euch auf Weihnachten ein. Einen Besuch der Weihnachtsmärkte werdet ihr sicherlich nicht bereuen.Liebfrauenberg, Paulsplatz, Römerberg, Fahrtor, Mainkai 60311 Frankfurt (Main)Datum: 26. November bis 22. Dezember 2018Öffnungszeiten:Mo. - Sa. 10 - 21 UhrSo. 11 - 21 UhrPlatz vor der Stadthalle Zeilsheim (Bechtenwaldstraße 17) 65931 FrankfurtDatum: 09. Dezember 2018Öffnungszeiten:So. 14 - 19 UhrInnenstadt 36037 FuldaDatum: 23. November bis 23. Dezember 2018Öffnungszeiten:Mo. - So. 11 - 20 UhrFriedrichsplatz und Königsplatz 34117 KasselDatum: 26. November bis 30. Dezember 2018Öffnungszeiten:täglich 11 - 20 Uhr! Weihnachtsfeiertage geschlossen !Reduit Mainz-Kastel 55252 WiesbadenDatum: 30. November bis 2. Dezember 2018Öffnungszeiten:Fr. 17 - 22 UhrSa. 13 - 22 UhrSo. 12 - 20 UhrSchloßplatz 65183 WiesbadenDatum: 27. November bis 23. Dezember 2018Öffnungszeiten:Mo. - Do. 10.30 - 21 UhrFr. & Sa. 10.30 - 21.30 UhrSo. 12 - 21 Uhr(Quelle: weihnachtsmaerkte-in-deutschland.de