Fadenlifting

Das Fadenlifting ist eine Möglichkeit die Haut straffer und frischer erscheinen zu lassen. Dabei gibt es mehrere unterschiedliche Fäden, die individuell je nach Behandlungsbereich eingesetzt werden können.



Mesofäden= einfache PDO Fäden, Screws =Spiralfäden, diese Fäden werden verwendet zr Voluminisierung, Faltenglättung, Verbesserung der Hautstruktur und Dichte, PDO Fäden induzieren die Kollagen Produktion. Der Faden löst sich mit der Zeit auf, was die Produktion von Kollagen auslöst. Je mehr Fäden in die Haut eingebracht werden um so besser ist der Effekt.



Zugfäden besitzen Wiederhaken und üben damit eine Zug- bzw Lifting Effekt auf das Gewebe aus

