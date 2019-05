Demo 'Sag Nein zu Milch'

Am 1. Juni nimmt ARIWA-Vogelsberg mit dem Vegan-Buddy Infostand an der Veranstaltung 'Sag Nein zu Milch' in Frankfurt am Main an der Hauptwache teil und will ein klares Zeichen gegen die Tierausbeutung in der Milchqualproduktion setzen!Veranstaltung gegen Babymilch für erwachsene Menschen„ARIWA e.V. möchte mit der Kampagne auf das grausame psychische und physische Leid der Kühe und ihrer Kälber die für die Milch ausgebeutet werden aufmerksam machen“, so die Aktiven von ARIWA-Vogelsberg.Der von den Interessenverbänden der Milchindustrie ausgerufene 'Tag der Milch' dient dazu, Tierbabymilch als ein unverzichtbares Produkt für erwachsene Menschen darzustellen und mit zahlreichen Werbemaßnahmen das Image insbesondere der Kuhmilch aufbessern.Die Tierrechtskampagne "Sag Nein zu Milch" will mit Milch-Mythen aufräumen, die Hintergründe aufzeigen und auf Alternativen hinweisen. Tiere sind keine Automaten, Waren oder Milchmaschinen, sondern Individuen mit Bedürfnissen und Empfindungen und müssen dementsprechend behandelt werden.Die Veranstaltung 'Sag Nein zu Milch' will aufklären über:- das Leid der 4,5 Mio Kühe und Kälber in Deutschland die für die Milch grausam ausgebeutet werden- die Auswirkungen der Milchproduktion auf Gesundheit, (Harvard Studie: Milch steht im Verdacht verschiedene Krebsarten, Allergien, Diabetes und Osteoporose zu fördern)- Menschen in anderen Ländern (Export von Milchpulver zu Dumpingpreisen zerstört lokale Märkte)- Umwelt (Nitrat im Grundwasser; jeder 3. Brunnen in Deutschland ist belastet)- Klima (Methangas aus der Rinderausbeutung gilt als eines der klimaschädlichsten Gase; Zerstörung von Regenwald für Tierfutteranbau)- Bauern (viele Milchausbeutungsbauern stehen aufgrund der Überproduktion mit dem Rücken zur Wand)ARIWA-Vogelsberg möchte mit einem umfangreichen Infostand gegen dieses Marode, unfaire und ausbeuterische System protestieren und zeigen, warum Milch den Kälbern vorbehalten sein muss, dass kein erwachsener Mensch Babymilch braucht und welche Alternativen es gibt um auf Milchshake, Joghurt, Käse und Sahnesoße nicht verzichten zu müssen.Mehr Infos: vogelsberg@ariwa.orgMehr Infos zu ARIWA - Vogelsberg