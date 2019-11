Auf der alten Bahn zum Flughafen Frankfurt

Frankfurt am Main : Flughafen |

Am 25.10.2019 fuhr der letzte Zug auf einer Bahnstrecke im Rhein-Main-Gebiet, welche trotz ausgesprochen guter Auslastung stillgelegt werden sollte. Niemand hat gegen die Stillegung protestiert, und es wurden auch keine Sonderfahrten angeboten. Schnell wurden die Schienen herausgetrennt, um die Einfahrt von Eisenbahnfahrzeugen zu verhindern. Am 21. November gab es allerdings wieder etwas Verkehr auf der Strecke, als sich für eine Fotoserie meine Füße über die Bahn bewegten.

Auf der stillgelegten Bahnstrecke sind früher zahlreiche S-Bahnen und Regionalzüge vom Bahnhof Sportfeld zum Flughafen Frankfurt gefahren. Von diesem Bahnhof (heute: Frankfurt am Main - Stadion) gehen in westlicher Richtung mehrere Bahnstrecken ab. Für die Besichtigung der alten Strecke musste ich mich zunächst nördlich der Gleise Richtung Autobahn A5 bewegen, wo sich nicht weit vom Bahnhof ein neues Überführungsbauwerk befindet, bei dem am 21. November noch fleißig gearbeitet wurde. Hier sieht man den Grund für die Streckenstilllegung: eine neue Bahntrasse zum Flughafen, welche für eine neue Haltestelle "Gateway Gardens" errichtet wurde.Unter der Brücke mit der neuen Bahnstrecke führen zwei Gleise durch, auf denen man den einen oder anderen Fernzug entdecken kann. Nördlich davon zeigte eine breite Schotterfläche, dass hier früher noch zwei Gleise existierten.Hinter der Autobahn A5 gibt es einen Abzweig der genutzten Bahnstrecke, welcher auf eine Brücke führt. Ein Stück Gleis wurde herausgetrennt. Auch die Oberleitung wurde unterbrochen und hingt ein Stück weiter schlaff herab. Die Oberleitung war an mehreren Stellen geerdet.Ein Stück weiter begann ein weiteres Gleis, das schon länger den Anschluss verloren hatte. Beide Gleise führten über die Brücke. Auf der anderen Seite mündete ein weiteres Gleis ein, welches die Einfahrt auf die andere Bahnstrecke auf der Südseite ermöglichte.Die Signale an der Strecke leuchteten nicht mehr.Auf den folgenden zwei Kilometern gab es für kreuzende Wege zwei Unterführungen und zwei Brücken. Hinter der zweiten Brücke führte die Strecke in den Flughafentunnel. Vor dem Tunnel waren die Gleise schon demontiert worden. Hier wurden Baumaterialien auf LKW geladen, welche damit im Tunnel verschwanden.Links vom Tunnel kommt man zum Gewerbegebiet Gateway Gardens, wo die neue Bahnstrecke unterirdisch verläuft. Die Lage der Trasse lies sich jedoch anhand der noch vorhandenen Baustellen erkennen. Am Nachmittag war dort eine Gruppe von Leuten unterwegs, die ein DB-Logo trugen und wohl zur neuen Bahn gingen.Der Regionalverkehr zum Flughafen hielt am Fernbahnhof, wo der Haltebereich für die S-Bahnen an den langen Bahnsteigen markiert war.Bauarbeiten an der neuen Strecke: https://www.myheimat.de/frankfurt-am-main/politik/...