THE WORLD FAMOUS GLENN MILLER ORCHESTRA DIRECTED BY WIL SALDEN

Frankfurt am Main : Alte Oper |

Wil Salden und die Musiker vom Glenn Miller Orchestra werden am 11.02.2020 um 20 Uhr erneut zu Gast in der Alten Oper in Frankfurt sein.



Mit neuem Programm „Best of Glenn Miller Orchestra – Jubiläumstour“ wird wieder eine grandiose Show im Sweet und Swing Sound der 30er und 40er präsentiert.



Sichern Sie sich schon heute Ihre Tickets für einen beswingten Abend mit Wil Salden und dem Glenn Miller Orchestra.



Dienstag, 11.02.2020, 20 Uhr, Alte Oper, Frankfurt.



KARTENVORVERKAUF

Frankfurt Ticket, T. 0 69 / 13 40 400.

An allen bekannten Vorverkaufsstellen.



WEITERE INFOS & TICKETS PER POST,

Phone +49 61 85 / 81 86 22,

www.glenn-miller.de