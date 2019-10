Operettengala im KulturKeller Höchst

Frankfurt am Main

, Bolongarostraße 186 , 65929 Frankfurt am Main DE

KulturKeller Höchst im DalbergHaus , Bolongarostraße 186 , 65929 Frankfurt am Main DE

Frankfurt am Main : KulturKeller Höchst im DalbergHaus |

Glücklich ist, wer vergisst



Am 9. November 2019 präsentieren die australische Mezzosopranistin Louise Fenbury und der tschechische Tenor Vit König die schönsten Operettenmelodien, eingebettet in eine rührende Liebesgeschichte. Unterstützt werden die beiden herausragenden Sänger von dem ukrainischen Pianisten Stanislav Rosenberg.



KulturKeller Höchst im DalbergHaus

Bolongarostraße 186

65929 Frankfurt

www.kulturkeller-höchst.de



09. November 2019

Einlass: 19:00 Uhr, Beginn: 19:30 Uhr

Preis: 69,00 Euro (inkl. 4-Gänge-Menü und den dazu passenden Weinen)



Karten im Vorverkauf an:

Petras Schlemmertheke / Höchster Markt

Di., Fr. und Sa. Von 07:00 Uhr – 13:00 Uhr



Tabak & Presse Krämer

Antoniterstraße 22/Ecke Hostatostraße

65929 Frankfurt

Telefonisch unter: 069 36007825