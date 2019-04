Neueröffnungen im Jahr 2018: Frankfurt ist besonders attraktiv für Geschäftsinhaber

Mit 28 Neueröffnungen auf 100.000 Einwohner zieht Frankfurt doppelt so viele Geschäfte und Neueröffnungen aus anderen Branchen an wie München, Dresden oder Bremen. An zweiter Stelle folgt Stuttgart mit 27 Neueröffnungen auf 100.000 Einwohner. Die Hauptstadt Berlin findet sich auf dem 7. Platz wieder und kann 20 Neueröffnungen auf 100.000 Einwohner verzeichnen, insgesamt 665 im Jahr 2018.Der Großteil der Neueröffnungen in Frankfurt entfällt mit 82 Stück auf den Einzelhandel, danach folgen die Branchen Gastronomie, Freizeiteinrichtungen, Dienstleistungen, Hotels und Einkaufszentrum.Schlusslichter in Deutschlands Top 20 Großstädten sind Hamburg (13 Neueröffnungen auf 100.000 Einwohner), Bochum (10) und Münster (10).Ausgewertet wurden insgesamt über 14.000 Neueröffnungen aus 8 verschiedenen Branchen. Auch Wiedereröffnungen bestehender Geschäfte wurden berücksichtigt. Alle ausgewerteten Neueröffnungen fanden in 2018 statt. Als Datengrundlage dienten Neu- und Wiedereröffnungen, die über das Internetportal Neueroeffnung.info gemeldet wurden.